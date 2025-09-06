Mexicráneos llegan a la CDMX

Redacción

Ciudad de México.-En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, llega al Paseo de la Reforma Mexicráneos, la obra visitada por más de 10 millones de personas, con 25 obras nuevas de artistas seleccionados en las convocatorias del 2020 y 2021.

La iniciativa cultural de J. García López se suma a la agenda cultural prevista por el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura para las festividades el principio del mes de noviembre.

La iniciativa estará disponible para visitar desde el 28 de octubre, hasta el 8 de noviembre, donde se exhibirán las obras de: Ahrboor, Alicia Amador, Argeo Mondragón, Cam de la Fu,Celeste Bejarano, Cristian Olguín Miramontes y Laura Contreras Jiménez, Domer, Groenewold, Jessica Feldman, Manuel Fernández Soberón, Mariana Botello, Mariana Pulido,Mili Vega, Mother Monkey, Paola Amodio, Paola Cornejo, Revost, Rodrigo Cazador, Romina Becker, Sharon Muss, SML, Yimi Miyaki, Yadira Martínezy Vero Ríos.

Además, este año la iniciativa contará con una exposición en Casa Milán de 25 Litrocráneos de: Elmer Sosa, Minerva de León Mendoza, Rafael Mellado, Sharon Estrada, Xaacto Navaja y Tlakuilo, quienes acompañarán su cráneo y les explicarán su visión del arte a los visitantes.

Asimsimo, el Parque Bicentenario y otros puntos de la ciudad contarán con la exhibición de nueve trabajos de Esteban Soto, Hech Uno, Jorge Bonaga, Maya Bucio, Miguel Cuauhtémoc, Romina Becker, Tahnee Flor, Virginia del Río y Yuca024.

Los Mexicráneos contarán con fichas museográficas incluidas en un código QR para que los visitantes puedan conocer toda la obra de los artistas a profundidad.

Finalmente, el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura capitalina y Mexicráneos invitaron a los ciudadanos de la ciudad a formar parte de esta fiesta cultural y a disfrutar de la exhibición.

¿Qué es Mexicráneos?

De acuerdo con Mexicráneos, la iniciativa fue lanzada en 2017, surgiendo como una oportunidad para los jóvenes artistas y hoy se convirtió en un espacio de oportunidad para creadores nacionales e internacionales.

Actualmente mil 500 artistas forman parte de la Comunidad de Mexicráneos, con una colección de 150 cráneos monumentales, más de 500 Litocráneos y 120 lienzos, donde todos son piezas únicas.

Cabe mencionar que Mexicráneos exhibe simultáneamente 50 obras en Monterrey y 10 en Tampico; mientras, en el extranjero se muestran 12 piezas en Houston, Texas, y 19 en España.

Con información de TeleDiario