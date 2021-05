México superó las 221 mil defunciones por covid

Redacción

Ciudad de México.-Alethse de la Torre Rosas, titular del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida, informó que este 21 de mayo ya suman 221,256 defunciones confirmadas en México por el nuevo coronavirus (COVID-19).Dicho de otro modo, en las últimas 24 horas hubo 176 muertos.

Desde Palacio Nacional, señaló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 18,199 contagios de este tipo.

Además, hay cientos de defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron pacientes 1,911,033 recuperados y, por otro lado, se registran 10,108,593 personas con esquema completo de vacunación. Relatives of Pedro Ventura, who died from the coronavirus disease (COVID-19), arrive to a cemetery for his funeral in Chimalhuacan, State of Mexico, Mexico May 20, 2021. Picture taken May 20, 2021. REUTERS/Gustavo Graf

Cabe recordar que entre el 24 y 25 de mayo se liberarán los primeros lotes de la vacuna AstraZeneca que se envasa en los laboratorios de la farmacéutica mexicana Liomont, las cuales pasaron por un proceso de producción de alta calidad y ahora se encuentran en análisis para confirmar la potencia de la vacuna.

Después de cumplir este proceso, la farmacéutica entregará a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la documentación necesaria para su análisis y, en su caso, autorización de uso.

El 55% de las vacunas que se envasan en nuestro país se quedarán en territorio nacional y el 45% restante se distribuirá a otros países de América Latina, iniciando con Argentina, que produjo la sustancia activa.

Con información de Infobae