México supera las 241 mil muertes por covid

Redacción

Ciudad de México.-No paran muertes por covid.

La tarde de este lunes 7 de junio de 2021, desde el Palacio Nacional, las autoridades sanitarias reportaron la existencia de 12,858 nuevas defunciones originadas por la enfermedad de COVID-19 en las últimas 24 horas. Con ello, se registra un total de 241,662 defunciones desde el inicio de la emergencia sanitaria.

No obstante, también existen 1,941,913 personas que se han recuperado y conseguido el alta médica después de haber cursado con la sintomatología. En el segundo día de la semana epidemiológica número 16 se estimó la existencia de 2,619,014 casos estimados. Por otro lado, 18,514 personas (.7%) han presentado síntomas en los últimos 14 días, por lo cual son considerados casos activos y pueden contribuir a la dispersión del virus SARS-CoV-2 entre el resto de la población.

Respecto a la saturación hospitalaria, el doctor Ruy López Ridaura, director de General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), informó que la saturación hospitalaria a nivel nacional se encuentra 88 puntos por debajo del máximo histórico registrado. Children are seen at the Ignacio Zaragoza elementary school as Mexico City’s authorities resumed in-person classes today after a downward trend in the number of infections and hospitalisations of the coronavirus disease (COVID-19), in Mexico City, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Luis Cortes

De igual forma, en camas de hospitalización general, la ocupación se encuentra en el 12 por ciento a nivel nacional, es decir, un punto por debajo de lo registrado el día de ayer. En la misma condición se encuentran las camas equipadas para la atención de pacientes de terapia intensiva, es decir, equipadas con ventilador. Ambos parámetros se han mantenido a la baja.

“En las curvas de hospitalizaciones seguimos teniendo una reducción continua desde finales de enero hasta la fecha. Hacemos este comparativo desde el punto máximo que tuvimos hasta el día de hoy” No obstante, afirmó que el porcentaje en las camas de terapia intensiva no ha experimentado cambios súbitos. El motivo radica en que el tiempo de hospitalización en pacientes considerados como críticos suele ser más prolongado.

Con información de Infobae