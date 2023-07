México suma 5 medallas en Fukuoka 2023, y sin apoyo de la Conade

Redacción

Japón.- Los clavadistas mexicanos siguen sumando buenos resultados en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Fukuoka 202, pese a no contar con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de modo que a menos de una semana de competencias ya se encuentran en el sexto sitio del tablero de medallas tras la obtención de tres preseas de plata y dos de bronce.

Tan solo la madrugada del martes, el equipo mexicano mixto de trampolín 3m y plataforma 10m, integrado por Gabriela Agúndez, Randal Williars, Aranza Vázquez y Jahir Ocampo se adjudicó la presea de plata, la quinta en general de la cosecha mexicana.

Y mientras que el equipo de China se llevó el oro (489.65), México se quedó con la de plata (455.35) y Alemania la de bronce (432.15).

Con esta presea de plata por equipos, pues no es prueba olímpica, el representativo mexicano suma cinco en total, tres de plata y dos de bronce.

El equipo mixto abarca dos pruebas, trampolín 3m y plataforma 10m; y se desarrolla de la siguiente manera: dos clavados individuales (femenil y varonil), uno mixto (trampolín 3m), dos clavados individuales (femenil y varonil) y uno mixto desde la plataforma de 10m.

Cabe destacar que esta modalidad de los clavados sincronizados mixtos se ha incluido por primera vez en un campeonato mundial, con el fin de hacer de los clavados una disciplina más atractiva al gusto del público.

Asimismo hay que destacar que la si Conade no dio apoyo a los deportistas, es porque World Aquatics desconoció a la Federación Mexicana de Natación (FMN) que presidía Kiril Todorov; motivo por el cual se armó una comisión reorganizadora que está presidida por María José Alcalá, ex clavadista y actual presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Los clavadistas y demás representantes de México que compiten en pruebas olímpicas en Fukuka, World Aquatics les paga sus boletos de ida y vuelta y estancia en Fukuoka.

Por cierto que las clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez avanzaron a la final de plataforma 10m y con ello alcanzaron dos boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024; ya que en la semifinal Agúndez finalizó, tercera (345.45) y Orozco, sexta (315.50); la final será este miércoles a las 03.00 horas, tiempo del centro de México; siendo de resaltar que al momento la delegación mexicana en Fukuoka ya suma ocho boletos olímpicos a París 2024.

Asimismo se subraya que el conjunto mexicano de Natación Artística terminó en el sexto sitio en la final de rutina técnica para sumar otro top 10 en Fukuoka; las mexicanas comandadas por Adriana Loftus sumaron 281.6893 unidades; mientras que el oro fue para España (281.6893), la plata para Italia con 274.5155 y el bronce para los Estados Unidos (273.7396).

*Con información de Crónica.