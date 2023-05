México se queda sin internet móvil

Redacción

Ciudad de México.-Disculpa si recurro a este sucio método de llamar la atención. Perdóname si te sientes engañado por el uso del clickbait para hacerte ver que algo grave se avecina en México. Es que, si no hacemos algo los usuarios, es probable que las modestas recargas de 50 pesos al celular no alcancen para tener internet móvil. Es un tema que debe interesarte a ti, como usuario y como ciudadano pues atenta contra tu bolsillo.

Sinceramente me desespera que este tema (muy sobre diagnosticado) se quede en un pequeño círculo de la industria. La falta de competencia en el mercado de telecomunicaciones en México es una verdad irrefutable por casi todos los expertos pero que la ciudadanía aún no lo ve. Nos estamos hablando al espejo.

Esto viene a cuenta porque desde hace semanas te comenté de una consulta más del IFT sobre la efectividad de la regulación especial que pesa sobre el preponderante en telecomunicaciones. Desde hace algunos meses el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está analizando las propuestas que la industria le hizo para que se modere la preponderancia de América Móvil y sus hijitas Telcel, Telmex y Telnor. Te conté que lo más espectacular es el llamado de los competidores a imponer ya la separación estructural de América Móvil. Sin embargo, hay otras propuestas.

Como casi siempre, la empresa The Competitive Intelligence Unit hizo una interesante recopilación de todas esas ideas. En las telecomunicaciones fijas hay tres asuntos que deben resolverse con la dupla Telmex – Telnor pues sigue el desequilibrio. Estos son el costo de la interconexión, las tarifas que le cobra a sus competidores y las condiciones en las cuales entrega el servicio. Si bien el mercado fijo es muy importante por los servicios de internet, el desequilibrio es menor respecto al mercado móvil. Ahí es urgente cambiar las reglas de juego.

Por eso me detengo en las propuestas para equilibrar el mercado móvil. Aquí Telcel tiene 60% del mercado, Movistar 17%, AT&T tiene 15% y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) 8%. La disparidad es apabullante. Por eso estas empresas, además de instituciones del gobierno como Altán Redes y Promtel, junto con Televisa y Canieti, quieren resolver cuatro asuntos. Ellos ponen énfasis en las tarifas de interconexión, cuidar a los OMV, mejorar tarifas y condiciones por uso del roaming nacional y liberar a los usuarios que compran teléfonos con Telcel. Son medidas regulatorias que el IFT podría imponer para arrancar en 2024 siempre y cuando no le tiemble la mano o las patitas.

Estoy cayendo en una extrema simplificación, pero son las medidas que a corto plazo tendrían un mayor efecto. Espero tener la oportunidad de detallar más las propuestas en mis próximas entregas, pero son medidas que podrían salvar a la industria móvil del desastre.

Suena espectacular y es viable desbaratar América Móvil pero tal vez, para cuando se vea en la realidad, ya sea demasiado tarde. Si para la aplicación real (no en papel) de las reglas especiales contra el preponderante han demorado de dos a tres años, creo que por lo menos tardaríamos unos cinco años para ver una separación estructural de América Móvil.

Tal vez te cueste entender términos como Interconexión, asimetría, servicio mayorista, MOCN, replicabilidad ex -ante o usuario visitante, pero si te digo que tu internet móvil está en riesgo, tal vez suene distinto. No es descabellado pensar que otro operador móvil decida retirarse del mercado mexicano dejándonos con solo dos redes y servicios caros. Sin embargo, espero que esa posibilidad esté lejana.

De unicornio a burro

La semana pasada te comenté sobre la intensa campaña publicitaria del neo banco Nu para anunciar que ya operaba cuentas de ahorro. Si lo viste como un ataque te ofrezco una disculpa, pero es una preocupación genuina.

Tal vez no me expliqué bien, pero para lograrlo recurro nuevamente a la analogía del unicornio que se convierte en burro. Tal vez ese ser único, hermoso, mitológico puede convertirse en una cebra tras el paso de su brillo y su esplendor. Y no está mal porque la cebra es un équido que vive por y para la manada. Son libres, ligeras, solidarias y hermosas. Sin embargo, cuando una cebra se extravía, puede convertirse en un burro. Un burro no vive con y para la manada, es un animal que sobrevive comiendo lo que pueda y cargando sobre su lomo mucho peso.

Me preocupa que este tipo de empresas se conviertan en burros. En un entorno económico marcado por altas tasas de interés, Nu banco ofrece hasta 9% de rendimiento anual en sus cuentas de ahorro. Pide confianza a sus clientes para que comiencen a depositarle y se compromete a crear herramientas tecnológicas para proteger los ahorros. No está mal, pero sería lo mínimo.

Lo cierto es que la firma brasileña al igual que otras fintech han recurrido a la compra de empresas para obtener la licencia y operar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo). Y es que el objetivo que dio origen a las Sofipo (una cebra) era atender a sectores vulnerables de la población y segmentos populares que no son atractivos para la banca tradicional. El riesgo de que nuevas entidades financieras utilicen estratégicamente la figura de Sofipo como vehículo para ofrecer servicios financieros digitales, se desvía del propósito de lograr mayor inclusión financiera. Habrá que revisar en unos meses si la calidad de sus activos son lo suficientemente sólidos y que permanezcan en el tiempo con depósitos de mediano y largo plazo. No vaya a convertirse en un burro.

¿Quieres hacer match?

Está en la Ciudad de México, Christopher Owen, Jefe de Ventas y Asociaciones para América del Norte, Canadá y LATAM de la empresa Match Group. Tal vez ubiques mejor a la empresa por su marca y aplicación Tinder. El directivo se encuentra en el país para visitar a posibles clientes y expertos en marketing. Quiere mostrar las nuevas herramientas y alternativas publicitarias que Tinder, la aplicación de citas preferida por los mexicanos, tiene para los anunciantes.

Además, de la mano de la agencia US Media, platicarán de los resultados de una encuesta comisionada por Tinder a Mandarina In, que reveló que 52% de los jóvenes solteros mexicanos utiliza aplicaciones de citas al menos cada dos meses. Asimismo, la encuesta dice que Tinder se posiciona como la aplicación de citas preferida por 45% de los jóvenes mexicanos. Por eso México representa el segundo mercado más grande de Tinder en Latinoamérica. El estudio también revela que 4 de cada 5 jóvenes mexicanos de la Generación Z consideran que el uso de aplicaciones de citas es parte de su vida cotidiana. ¿Cómo ves, hacemos match?

Con información de El Universal