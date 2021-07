México registró en las últimas 24 horas casi 14 mil contagios por COVID-19

Redacción

Ciudad de México.-Se actualizan las cifras del covid.

La Secretaría de Salud informó este martes que México alcanzó los 2 millones 678 mil 297 casos y 236 mil 810 muertes confirmadas por COVID-19.

En las últimas 24 horas, el país registró 13 mil 853 contagios nuevos y 341 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.

Tercera ola de COVID-19 en México se extiende entre jóvenes y no vacunados

La tercera ola de COVID-19 en México afecta en mayor proporción a jóvenes y no vacunados, con una edad media de casos de 38 años y de 50 años para hospitalizados, alertó el Gobierno Federal, que ha defendido su plan de vacunación.

México registró 68 mil 637 contagios la semana pasada, un incremento semanal de nuevos casos mayor a 36 por ciento, mientras que las muertes se acercan a un promedio de 200 al día, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud (SSa).

Tras los picos de julio de 2020 y enero pasado, México vive su tercera ola de contagios desde hace un mes, al acumular ahora 2.66 millones de casos y más de 236 mil muertes, la cuarta cifra más alta del mundo.

“Podemos ver que se ha recorrido seis o siete años la distribución de edad (de los casos), hoy está afectando predominantemente a las personas jóvenes”, advirtió Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y encargado de gestionar la pandemia en el país.

Pero a diferencia de antes, cuando los más vulnerables eran los adultos mayores de 60 años, ahora la edad media de muertes es de 59 años, argumentó López-Gatell.

“La mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID en este momento son ya personas menores a 52 años y la enorme mayoría son personas que no fueron vacunadas, esto es más del 97 por ciento”, sostuvo el funcionario.

Alta ‘cobertura’ de vacunación

El subsecretario ha afirmado que México es “un país de alta cobertura de vacunación“, con 38.5 millones de personas que han recibido al menos una dosis, 43 por ciento de la población adulta.

Sin embargo, solo hay 21.5 millones de personas con el esquema completo de inmunización en México, donde hay 126 millones de habitantes.

Aun así, el Gobierno ha apostado por la vacuna y descartado mayores restricciones, pese a que 5 de los 32 estados ya están en Semáforo Amarillo por hospitalización superior a 50 por ciento, encabezados por Ciudad de México con 59 por ciento de ocupación, seguida por Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur e Hidalgo.

“Tenemos una sociedad desde luego cansada, fatigada, de tener estos largos meses de epidemia, lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy a lo que era en febrero de 2020”, justificó López-Gatell.

Portafolio amplio

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard confió en que México superará las 80 millones de vacunas recibidas a finales de julio tras dos semanas consecutivas con más de 6 millones unidades recibidas.

Además, anunció la próxima aprobación de emergencia de los fármacos de la estadounidense Moderna y la china Sinopharm, que se suman a las ya aprobadas de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik V, Sinovac, Covaxin y Janssen de Johnson & Johnson.

“Tenemos uno de los portafolios más amplios del mundo”, aseveró el secretario de Relaciones Exteriores.

El canciller reiteró que México presionará en la reunión del G20 en octubre para ampliar la distribución global de las vacunas, promover una recuperación justa e incluyente y fortalecer la cooperación para prevenir futuras pandemias.

Vacunación rezagada

Mientras la tercera ola se acelera, el Gobierno de México ha afrontado críticas por el rezago entre las vacunas recibidas y las administradas.

Aunque el país ha recibido casi 75 millones de dosis, solo reporta la aplicación de 55.1 millones.

El subsecretario López-Gatell reconoció una brecha de 19.5 millones, pero dijo que es un problema de registro porque el sistema tarda en capturar los fármacos aplicados en regiones alejadas de los principales centros urbanos.

“No hay ninguna vacuna perdida, este tipo de calumnia, de difamación, no sé qué propósitos tenga, evidentemente no muy nobles, y hay un proceso que va más lento de registro”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE