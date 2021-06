México rebasó las 227 mil muertes por covd-19

Redacción

Ciudad de México.-El director General de epidemiología José Luis Alomía, informó que este 1 de junio ya suman 227,840 defunciones confirmadas en México por el nuevo coronavirus (COVID-19).Dicho de otro modo, en las últimas 24 horas hubo 4,272 muertos.

Desde Palacio Nacional, señaló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 18,108 contagios de este tipo.

Además, hay cientos de defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron pacientes 1,930,608 recuperados y, por otro lado, se registran más de 12 mil personas con esquema completo de vacunación. A woman arrives on a wheelchair to receive the second dose of the AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) vaccine during a mass vaccination in Mexico City, Mexico, June 1, 2021. REUTERS/Henry Romero

Durante el pulso de la Salud de esta mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que en México la epidemia lleva 20 semanas a la baja y la disminución es de 92% desde el punto más alto reportado en enero a la fecha.

Dio a conocer que la ocupación hospitalaria también se redujo 88% en comparación con el pico máximo de la ola epidémica. La disponibilidad de camas generales es de 88%, mientras que la de camas con ventilador es de 87%, lo que ha permitido que muchas unidades COVID-19 regresen a su operación normal, manteniendo la capacidad de atender a pacientes con esa enfermedad.

con información de Infobae