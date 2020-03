México no ocupa de porras, ocupa de acciones: Báez

Redacción

Aguascalientes, Ags.-México no ocupa de porras a su favor como se vieron durante la pasada visita al estado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que se ocupa de acciones claras y contundentes en distintos temas que aquejan al país, reprochó el dirigente del Partido Acción Nacional, Gustavo Báez Leos.

Abundó en que desafortunadamente este tipo de eventos a los que asiste el primer mandatario se politizan cayendo en guerras de porras, por lo que no se observa contenido.

“Tenemos que caer en una lucha de propuestas y de acciones, eso es en lo que debieran convertirse estos actos o visitas”.

-¿Al final hubo abucheos al gobernador?

-Pues, es que tal parece que a eso van o hasta los pueden llevar, pero creo que empieza a disminuir ese tema de las porras y ojalá que no se conviertan esos eventos en una guerra de loas hacia un lado, porque México lo que ocupa es de acciones.

Consideró que la relación entre López Obrador y Martín Orozco es buena, de respeto y de institucionalidad.