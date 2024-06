México dispuesto a colaborar con EUA. para deportar migrantes a sus países de origen

Redacción

El gobierno de México podría colaborar con aviones para trasladar a sus países de origen a los migrantes que no podrán ingresar a Estados Unidos bajo la figura del asilo, tras la entrada en vigor de la orden ejecutiva que restringe la cantidad de personas que pueden ser recibidas bajo esa figura por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las pláticas en ese sentido continúan en marcha con el principal socio comercial de México, especialmente para el caso de países como Cuba y Venezuela, que no mantienen una buena relación con Estados Unidos.

“En este caso estamos nosotros ayudando para que se acepte que en los países en donde no tienen buena relación, el que puedan tomar medidas de deportación, aunque nosotros no quisiéramos que deportaran a nadie porque la migración no es por gusto, es por necesidad; pero ya como toman esas decisiones y es un estado soberano, bueno, que los deportados lleguen de manera directa a sus países, esto incluso es de más atención, cuidado, a los derechos humanos”.

“Hablaba yo ayer del caso de Cuba; es el caso de Venezuela y de otros países. Como nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos, nosotros tenemos acuerdo y podemos desde México enviar migrantes a cualquier país, pero lo que buscamos es que puedan hacerlo de manera directa. A nosotros nos aceptan eso, Venezuela y ya lo estamos haciendo”, explicó López Obrador.

Cuando los periodistas preguntaron si México pondría aviones para el traslado de los migrantes a sus países de origen, López Obrador respondió: “Sí, lo estamos haciendo”.

El presidente de México considera que Estados Unidos, Cuba y Venezuela deben dialogar acerca del tema migratorio y llegar a acuerdos, debido a que el dolor de la gente se encuentra de por medio.