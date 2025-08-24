17 C
México condena hambruna en Gaza

Redacción 

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la declaración de hambruna en Gaza, en medio del conflicto con el gobierno de Israel. 

A través de la red social X, la cancillería del gobierno de México cuestionó la situación que se vive en esa región. “Tras la declaración de hambruna en Gaza por la Organización de las Naciones Unidas, la Secretaría de Relaciones Exteriores se suma al llamado urgente que hace la ONU, para que se permita el acceso inmediato de ayuda humanitaria en la zona afectada, al tiempo que reitera su llamado urgente a la paz”.

Asimismo, calificó la hambruna como “una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato”.

En días pasados, la ONU, confirmó por primera vez que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza, afectando a más de medio millón de personas.