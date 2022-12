México con la gasolina más cara de América Latina

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No sólo no se ha cumplido con bajar el costo de las gasolinas como se comprometiera en campaña el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que por el contrario México ya es el país con el energético más caro de toda América Latina, lamentó el analista financiero, Gerardo Sánchez.

El especialista explicó que el precio promedio de la gasolina en el país es de 23.78 pesos el litro, 2.62 pesos más que en cualquier parte de América Latina.

“Un tanque de 40 litros cuesta en México 105 pesos más llenarlo que en cualquier país de Sudamérica; ejemplo en Colombia y Ecuador cuesta la mitad de los que nos cuesta aquí llenar un tanque”, reveló.

Inclusive existen zonas de Estados Unidos y Canadá que ofrecen la gasolina más barata que en México afirmó Sánchez.

“Creo que esto es un golpe más a la economía familiar y más en este periodo vacacional, no queda más que estar checando en que gasolineras nos cuesta más barato el combustible, al verse complicado que los precios tiendan a bajar”, sentenció.