México brilla en la lista extendida de los mejores bares del mundo

Redacción

La coctelería mexicana sigue ganando reconocimiento internacional. The World’s 50 Best Bars dio a conocer este miércoles la lista extendida de los lugares del 51 al 100, en la que México destaca con cinco establecimientos, incluyendo el debut sorprendente de Bar Mauro en el puesto 54.

El listado confirma que el país mantiene su momento histórico en la mixología, tras el primer lugar que el año pasado alcanzó Handshake Speakeasy. Este 2025, otros bares mexicanos incluidos en la lista son Licorería Limantour (CDMX, 52°), El Gallo Altanero (Guadalajara, 71°), Arca (Tulum, 77°) y Baltra Bar (CDMX, 78°).

Bar Mauro, de los hermanos Ricardo y Yayo Nava, ha llamado la atención por su propuesta de aperitivos italianos con un toque mexicano, inspirada en su abuelo Mauro. “Ha ganado mucha atención en la escena de la mixología nacional”, destacaron los organizadores. Su debut en el puesto 54 lo convierte en un referente obligado para los amantes de la coctelería de autor en la capital.

El reconocimiento internacional de México también incluye a bartenders como Eli Martínez Bello, de Tlecan, quien fue nombrada la mejor de Norteamérica, reforzando la presencia del país en la escena global.

La lista completa de The World’s 50 Best Bars 2025, que revelará los puestos del 50 al 1, se dará a conocer el 8 de octubre en Hong Kong, en una ceremonia que podrá seguirse a través del canal de YouTube del certamen. México, por segundo año consecutivo, se perfila como protagonista en la premiación.