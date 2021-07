Mexicanas ganan el Girls Junior Americas Cup

Redacción

Golfistas mexicanas logran la hazaña de ganar el título del torneo Girls Junior Americas Cup, al vencer a 15 equipos estadounidenses, con un score de -19. El equipo nacional estuvo integrado por: 3º Vania Simont (-7), T4 Lauren Olivares (-6), T8 Clarisa Temelo (-3) y T10 Alexa Saldaña (-2); y dirigido por Marcela Coghlan.

“Me siento muy orgullosa de haber representado a México en este torneo y podernos llevar el triunfo por equipos”, mencionó Vania Simont, del Club Campestre Chiluca, líder del Ranking MexGolf Junior Tour 2020-2021.

Este triunfo en el Girls Junior Americas Cup, celebrado del 20 al 22 de julio en Marypost Pl, Eagle (EUA), es un paso adelante en el camino del golf nacional, que está siendo apoyado por el programa de reembolsos “Campeones UNIFIN”.

“Me siento muy feliz y muy orgullosa de que pudimos ganar este torneo, en general hicimos muy buen equipo y siempre estuvimos apoyándonos unas a otras”, comentó Clarisa Temelo, del Club Campestre de Querétaro, sobre el resultado obtenido.

Este equipo llegó con la confianza de haber logrado previamente otros triunfos, por ejemplo, en abril de este año, Alexa Saldaña, del Club de Golf Bellavista, ganó el torneo 6th US Women’s Amateur Four-Ball, de la USGA. “Estoy muy feliz de cómo nos fue en este torneo. Fue una experiencia increíble y nos divertimos mucho”, dijo Alexa.

Por su parte, Lauren Olivares, del Álamo Country Club, resaltó el orgullo que es representar a su país: “Fue un honor haber puesto la bandera de México en alto, hicimos un gran equipo”, expresó.

Lorena Ochoa felicita al equipo mexicano

Al enterarse de este trascendente resultado para México, la ex número uno del mundo, Lorena Ochoa, envió un mensaje para las golfistas tricolores: “Muchísimas felicidades, qué emoción, me ha tocado seguir los resultados los últimos días. Me llena de alegría, estoy con la piel chinita de saber que están allá, que jugaron tan bien, tan sólidas, el súper score bajo par. ¡Qué orgullo por México!”, exclamó Lorena.

Por otra parte, el trabajo en equipo fue determinante para lograr el título del Girls Junior Americas Cup y vencer a las locales, al respecto opinó Marcela Coghlan, del Club Campestre Torreón, quien dirigió al conjunto azteca:

“Ha sido un orgullo y un honor el haber venido acompañando a este grupo súper entusiasta, muy parejo en juego, nunca se rindieron. Las rondas bajo par de todas, la verdad es que todos los días cada una de las integrantes tuvo una parte importante dentro del triunfo, que viene a reforzar un programa que se está haciendo bien por parte de la Federación Mexicana y la Asociación Mexicana Femenil de Golf”, finalizó Coghlan.