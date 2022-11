Mexicana se convierte en se convierte en campeona mundial en taekwondo

Redacción

México tiene a una nueva campeona mundial.

Se trata de Leslie Soltero, quien se convirtió en campeona del mundo en taekwondo dentro de la categoría de menos de 67 kilos, luego de vencer a la serbia Aleksandra Peridic por 2-1.

Así, la bajacaliforniana es la quinta mexicana en esta disciplina que se subo a lo más alto del podio en una justa mundialista.

“Estoy muy feliz de poder hacer historia en casa, llena de orgullo y felicidad de poder escuchar el Himno Nacional. Me tiene en shock y ser campeona del mundo no me lo creo pero estoy muy contenta. Estamos con la meta para ir a París y hay que seguir trabajando. El oro sabe a felicidad, no tengo palabras”, mencionó Soltero.

Así, los cinco campeones del mundo que tiene México en este deporte son: Óscar Mendiola, Edna Díaz, María Espinoza, Uriel Adriano y Leslie Soltero.