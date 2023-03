Meten gol por la inclusión

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de fomentar el deporte entre niñas y niños con síndrome de down, fue presentado el proyecto de Escuela Inclusiva de Futbol Guerreros que ofrecerá entrenamientos dos veces por semana en las canchas de Pasto en Rollo, al sur de la ciudad.

En conferencia de medios, los entrenadores Bruno Guerrero y Antonio Reyes precisaron que de entrada se contará con un grupo de 45 infantes con alguna discapacidad física, aunque habrá apertura para cualquier menor que quiera jugar futbol, pues el fin es generar la inclusión a favor del deporte.

“La invitación es de cuatro años en adelante, niñas y niños en general, entrenamos martes y jueves a partir de las 4:30 de la tarde en las canchas de Pasto en Rollo. Queda específico que para menores con síndrome de down o algún déficit no tendrán costo y para el resto será accesible. Hay que recordar que los niños con down tienen problemas de tiroides, por lo cual se le harán exámenes médicos para cuidarlos”, señaló Bruno Guerrero.

Para esta academia se contará con el apoyo de agrupaciones sociales como GirlUp, Buenas Acciones, Icónica Comunidad, además de que ya se ha hablado con autoridades estatales y municipales, mientras que se buscará respaldo de la iniciativa privada.

“El deporte hay que abrirlo y no limitarlo. Tenemos en puerta plática con las autoridades y el objetivo es seguir sumando, acuérdense que el futbol se juega de once y ocupamos de más gente con nosotros”, abundó Reyes