Messi se despide de Barcelona

Redacción

El seis veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, rompió a llorar el domingo durante una conferencia de prensa tras su sorpresiva salida del FC Barcelona después de que el club dijera que ya no podía pagar los altos salarios del argentino sin poner en peligro su futuro.

“Traté de comportarme con humildad y respeto y espero que eso sea lo que quede de mí cuando deje el club”, dijo Messi en la conferencia de prensa este domingo.

“Es el momento más difícil, sin duda… No hay vuelta atrás, es el final en el club y siento mucha tristeza porque es el club que amo y no lo esperaba. Nunca mentí, siempre fui de frente. El año pasado quería irme y ahora no y de ahí mi tristeza” desveló, dejando claro, por encima de todo, que no esperaba este final.

En el mismo espacio, aclaró la fotografía que se tomó junto a Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes y Marco Verratti, todos jugadores del Paris Saint-Germain. El argentino dijo que no hubo nada detrás de la imagen y que solo compartió un momento entre amigos.

“El PSG es una posibilidad, sinceramente, pero a esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado tuve muchas llamadas de clubs pero no hay nada cerrado. Estamos hablando, obviamente” mantuvo, para dejar claro, otra vez, que hasta el último momento del último día “pensé en seguir aquí. Hace un año quise irme y ahora no puedo quedarme. Esa es la única realidad y se me hace muy difícil de acostumbrarme”.

Barcelona dijo el jueves que el jugador de 34 años dejará el club, a pesar de que ambas partes habían llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato, citando obstáculos económicos y estructurales para la renovación del acuerdo.

Con información de Marca