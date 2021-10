Meses después de elecciones, concluyó proceso electoral 2021 en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) dio por concluido el proceso electoral 2021 este lunes, a meses de que los ciudadanos externaron su decisión en las urnas.

El consejero presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz, señaló que el último proceso electoral alcanzó a empalmarse con el proceso que se tiene planeado para el 2022, que comenzó el pasado 7 de octubre y que renovará la gubernatura.

“El día de hoy por fin pudimos dar por concluido el proceso electoral 2021, en el que renovamos todo el congreso así como los once ayuntamientos del estado. Es un proceso electoral que se extendió y se empalmó con el proceso 2021-2022”, indicó.

Explicó que aunque se tienen fechas determinadas para que las elecciones se lleven a cabo, no se tiene una fecha de finalización, debido a que se deben atender todos los procesos de impugnación que deriven de los resultados en las urnas.

Ahora que todos esos recursos fueron resueltos por las autoridades electorales, el IEE pudo declarar el fin del último ejercicio democrático local

Landeros Ortíz recordó que en las últimas elecciones se renovaron los perfiles que conforman el Congreso del Estado y los once ayuntamientos de Aguascalientes.

Destacó que en 2021 se registró la participación más alta dentro de una elección intermedia, que fue mayor del 50%, y se tuvo la mayor cantidad de observadores electorales.

Por último, resaltó que en Aguascalientes no se presentó un panorama violento mientras se llevó a cabo el último proceso electoral, como sí ocurrió en otros estados de México.

Las próximas elecciones se celebrarán el 5 de junio del 2022 y se votará por el nuevo gobernador o gobernadora de Aguascalientes.