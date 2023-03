Mentira que México es más seguro que E.U. como dice AMLO: IP

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Empresarios locales rechazan declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador quien señalara en la víspera que México es un país más seguro que los Estados Unidos.

El dirigente del Consejo Estatal Empresarial, Antonio Robledo, expuso que fue una decoración al estilo del mandatario quien actúa conforme a su propia agenda.

“Nosotros tenemos otra percepción de la inseguridad y la hemos vivido en carne propia en donde varios de los compañeros han sido blanco de la delincuencia”, espetó.

Inclusive resalto que ya es parte de sus normas el no salir de noche fuera del estado, no llevar autos de lujo, regresar temprano, entre otras medidas para no ser asaltados.

“Los asaltos o robos al menos para nosotros en la región si bien no han aumentado, tampoco han disminuido y están estables, por lo que seguimos tomando todas las medidas de prevención al viajar por carretera”, remató.