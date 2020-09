Mentira que AMLO haya pactado con empresarios para conservar empleos: CCE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Es una mentira que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya pactado con lo empresarios para la conservación del empleo en estos tiempos de crisis por la emergencia sanitaria, como lo dijo en su resumen de las ‘mañaneras’ que presentó como informe, fustigó el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Pedro Gutiérrez Romo.

“Es una mentira él no tuvo nada que ver en eso, fue decisión de cada empresa de hacer un esfuerzo, nada tuvo que ver la presidencia, al contrario ellos no apoyaron al empresariado de México”.

Lamentó que el primer mandatario no quiera ver la realidad y apoyar no los empresarios en particular, amo a la conservación de los empleos.

“Si hacemos una suma rápida vemos que México debe generar 1.5 millones de empleos al año, pero tan solo en este lleva perdidos un millón, entonces estamos en un serio problema porque el déficit acumulado para el año entrante va a ser descomunal”.

Insistió en que no piden dinero para ellos, sino para evitar que se profundice el problema de los recortes al estar las empresas en una situación delicada de salud financiera.