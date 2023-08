Mensualmente SEDU impone hasta 30 infracciones en Aguascalientes

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal impone mensualmente hasta 30 infracciones, reveló el titular de la dependencia, Óscar Tristán Rodríguez Godoy.

El funcionario detalló ‘periódicamente son aproximadamente de 20 a 30 infracciones por mes, si casi actuamos, muchas veces por denuncia ciudadana, y lo que hacemos es recurrir a una verificación’.

Resaltó que durante la misma lo que se hace es ‘invitar a la persona a que se regularice antes de imponer una sanción primero les damos esa oportunidad que se regularicen ya si no nos atienden a nuestro citatorio a nuestro requerimiento pues ya podemos proceder a sancionar, no es el objetivo sancionar sino facilitar la inversión y facilitar que la gente cumpla con sus obligaciones’.

Sobre si existe una zona de mayor incidencia, Rodríguez Godoy mencionó es en ‘toda la ciudad, la verdad toda la ciudad crece, el oriente, el poniente, pudiera decir que es en toda la ciudad donde se realizan construcciones, no’.

Por cierto que de las sanciones, precisó ‘básicamente son dos; o una multa o una clausura, hay clausuras totales o parciales, verdad, dependiendo, hay clausuras que se pueden retirar, verdad, por ejemplo si están haciendo una gasolinera en una zona habitacional, pues no va a ser posible retirar la clausura, verdad, porque no se puede regularizar, pero si están haciendo una casa, y no tienen su licencia pues se les invita a tramitar su licencia y les quitamos la clausura’.