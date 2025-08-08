Menos del 10% de viviendas en Aguascalientes cuentan con seguros por siniestros

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas, Leonor Vázquez Marín, refirió que menos del 10 por ciento de las viviendas cuentan con seguros que los amparen contra siniestros.

La especialista habló de la importancia del seguro Hogar Integral ante imprevistos como

el ocurrido en Valle del Campestre.

“Lametable habernos manecimos con una noticia tan stremecedora, una fuerte explosión en la zona norte de la ciudad que dejó más de 30 viviendas afectadas, algunas con daños estructurales, además de dos locales colapsados y vehículos dañados por una explosión de un tanque de gas en un local comercial de la zona”.

Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, pero el susto, la incertidumbre y las

pérdidas materiales son incalculables para las familias afectadas, comentó la experta.

“Lo ocurrido nos recuerda que ningún hogar está exento de sufrir un rvento inesperado. Por eso, hablar de prevención es hablar de amor, de responsabilidad”.

Explicó las bondades del seguro de hogar que es na protección que brinda tranquilidad a las familias mexicanas ante situaciones

como:

• Explosiones, incendios, caídas de árboles, daños eléctricos.

• Daños por fenómenos naturales como inundaciones, granizo o temblores.

• Robo dentro y fuera del domicilio.

• Pérdida de ingresos del titular por fallecimiento o invalidez.

• Y una gama amplia de servicios de asistencia en el hogar, legales,

veterinarios, educativos y más.

¿Por qué es importante contratarlo?

Porque más allá del respaldo económico, este tipo de seguro te permite recuperar más

rápido la estabilidad en caso de un siniestro. Hoy muchas familias de Valle del

Campestre enfrentarán gastos imprevistos, pérdidas materiales e incluso reparaciones

que podrían ser cubiertas si contaran con este tipo de protección.

¿Qué incluye?

• Cobertura por daños materiales sin coaseguro.

• Asistencia inmediata en caso de emergencias: plomería, cerrajería,

traslado médico, orientación legal, trámites funerarios, etc.

• Protección en caso de desastres naturales o accidentes domésticos.

• Indemnización por pérdida de ingresos si el asegurado titular fallece o queda incapacitado.