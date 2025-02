Menores detenidos en feria estrenarán área de detención

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Los menores de edad que sean detenidos en el área de la Feria Nacional de San Marcos no serán enviados a la llamada “Base Volcán”, que se encuentra en la zona de la verbena, sino que serán remitidos a las nuevas instalaciones en la colonia San Pablo, indicó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado.

Recordó que esto obedece a disposiciones para que los menores no estén en las mismas áreas de detención que los adultos.

Martínez Romo explicó que en la Base Volcán hay áreas destinadas para distintos grupos, pero la intención es garantizar que los menores no tengan contacto con adultos detenidos.

“Bueno, normalmente en lo que es el área de los separos que se manejan ahí en el perímetro de la feria o lo que es la famosa Base Volcán, hay celdas destinadas para lo que serán hombres. Tenemos una celda destinada para lo que son menores de edad y otras de diversidad de género”, dijo.

“Dependiendo mucho de lo que el juez municipal pueda establecer, la pertinencia del arresto, en su caso, el que le llame la atención de una no procedencia, les permitan retirarse o en su caso alguno de estos menores que pudiera proceder, pues ya estarán de cierta manera separados”.

Aseguró que el nuevo esquema busca evitar que los adolescentes sean influenciados por los adultos detenidos.

“Es casi un hecho que lo tengamos que hacer así, cuidando el esquema jurídico sobre los menores de edad, que no se pueden tener ahí ya. Pues es la idea de no segregar, no tenerlos en un mismo lugar donde tengan ese contacto con adultos que puedan contaminar esa situación de ser adolescentes o menores y poderlos trasladar mejor en un área especial para ellos”, agregó.

Señaló que el traslado de los menores se realizará en vehículos específicos.

“Realmente para mí no depende mucho ese problema porque el propio área de justicia cívica tiene vehículos determinados para que ellos mismos con sus custodios hagan esos traslados y yo solo les doy la custodia policial”, explicó Martínez Romo.

“El aviso tendrá que ser a los papás, que vaya, es un procedimiento ya prácticamente marcado como protocolo para trabajo social y que justicia cívica, en su caso, llame a los papás para hacerles del conocimiento por qué motivo está retenido en ese espacio. Sí, que vayan allá”.