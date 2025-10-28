Menor es atacado por otro en escuela ¿Qué pasa en Aguascalientes?

OES

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este martes cerca de las 9:00 am, en el CONALEP de Cd. Industrial se registró una riña protagonizada por dos menores, uno introvertido y callado; el otro, ruidoso y con tendencia a acosar a sus compañeras (Existen varios reportes de acoso de índole sexual contra chicas del plantel que no se han atendido). El desenlace pudo ser fatal, ya que hubo un arma blanca involucrada.

En el módulo de baños en la sección de enfermería, los dos menores coincidieron en el baño, el abusador comenzó a bullear al otro joven, quien trató de retirarse, acto seguido, el primero sacó de entre sus ropas un arma blanca, una navaja.

Enseguida lo comenzó a atacar. Por los gritos y el ruido provocado por el ataque acudió personal del plantel quienes separaron a los menores y dieron aviso a los padres de familia.

Al momento de que los padres llegaron, la madre del abusador, haciendo gala de soberbia y presunción, amenazó con demandar a todo mundo porque su hijo tenía una marca en la cara, producto del forcejeo, incluso intimidó al menor agredido con heridas en las manos, (producto del intento de evitar que la navaja lo hiciera o incluso acabara con su existencia), escuchaba asustado las amenazas de quien en teoría, debería haber educado al agresor.

Las preguntas en este caso son múltiples, y las resumiré en lo siguiente:

¿En manos de quien se quedan nuestros hijos en los planteles escolares?

¿Por qué obraba en poder de un joven, dentro de una escuela, un arma blanca?

¿Por qué no se hizo nada ante los reportes de acoso efectuados por varias jovencitas que estudian en el mismo plantel?

¿Qué esperan las autoridades escolares para actuar ante un potencial violador y asesino?

Lamentable lo sucedido hoy en Aguascalientes, ya que deja mucho que desear, que pensar y un temor que era ajeno en tiempos pasados, el miedo a que un día, llegue un oficial de policía a la puerta de la casa a decir “Señores, su hijo ha muerto”.