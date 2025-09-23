Mejoran la seguridad vial en avenida Poliducto y Rodolfo Landeros

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de mejorar la seguridad vial y la optimización del flujo vehicular, el presidente municipal, Leo Montañez encabezó la puesta en marcha del nuevo semáforo que se instaló en Avenida Poliducto casi esquina con Avenida Rodolfo Landeros.

Leo Montañez estableció que con este nuevo dispositivo de control de tráfico se coadyuva a prevenir accidentes, además brindar una circulación más fluida y eficiente, reduciendo congestiones y tiempos de espera, en esta importante vialidad que también es un concurrido cruce escolar.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Gonzalo Pérez Zúñiga dijo que este semáforo se suma a los ya instalados en Avenida San Francisco de los Vivero y Avenida Poliducto, así como Avenida Poliducto y Boulevard Guadalupano, y próximamente entrará en funcionamiento un nuevo dispositivo en Avenida Salud y Avenida Próceres de la Enseñanza.

En este evento también estuvieron presentes los diputados Jedsabel Sánchez Montes y Emanuelle Sánchez Nájera, la síndico procuradora, Yadira Azucena Salas Aguilar, los regidores Leslie Atilano Tapia y Alejandro Serrano Almanza, Raúl Camarillo Ortega, titular de la Oficina Ejecutiva, José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad y Tránsito y el delegado Oscar Arturo Gutiérrez Acevedo.