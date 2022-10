Mejora salud de Eugenio Derbez

Redacción

Hace unas semanas se dio a conocer que Eugenio Derbez había sufrido un fuerte accidente que le provocó múltiples fracturas en el hombro derecho. Luego, se supo que el percance ocurrió mientras jugaba realidad virtual con su hijo Vadhir.

Aunque su accidente fue fuerte, el mexicano sigue recuperándose favorablemente en su casa. De hecho, compartió imágenes de cómo está pasando por este momento.

Fue el pasado 18 de septiembre cuando Eugenio Derbez habló por primera vez acerca del accidente que le obligaba a tener inmovilizado el brazo derecho y sedado durante la mayor parte del día.

“Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar el para qué fue. Creo que tiene mucho que ver con que fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses no estuve prácticamente en mi casa más que dos ocasiones para cambiar maleta y, a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que ha pasado desde principios de año con CODA, todos los premios que se llevó, todas la ceremonias a las que fui, incluida por supuesto el Oscar, y luego hice una película y luego hice gira de El Valet, la promoción de la película, y luego tres series”

“Estaba yo feliz por el trabajo, pero me sentía un poco ahogado. Me sentía un poquito como en la cárcel, de no tener vida ni poder tener días libres ni eso… una vida”, explicaba Eugenio visiblemente disminuido en lo físico pero con ánimo de compartir su historia.

“Me encanta la adrenalina. Un día antes del accidente estuve con mi hijo en un río lleno de cocodrilos sacando videos de cocodrilos y no me pasó nada. Y una noche (antes) de que regresara a mi casa, en un pueblito en Georgia, mi hijo me dijo: ‘Oye, papá vamos a jugar realidad virtual’”, contó el actor en aquel entonces.

Eugenio Derbez aparece después de cirugía



"¡Saludos desde mi cama!" Fue el mensaje que acompañó un en vivo, en donde explicó que se lesionó cuando jugaba con gafas de realidad virtual y agradeció la muestras de cariño.



— Nuestro Diario (@NuestroDiario) September 19, 2022

Con información de Quién