Mejora MIAA sistema de alcantarillado en la colonia San Pablo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el compromiso de proporcionar un sistema de alcantarillado eficiente y seguro para los habitantes, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) lleva a cabo trabajos de rehabilitación en la Primera Privada Marina Nacional, esquina Valladolid, en la colonia San Pablo.

Estas labores que representan una inversion aproximada a los 240 mil pesos incluyen la sustitución de 40 metros lineales de tubería de 8 pulgadas de diámetro dañada y limpieza profunda de infraestructura, con el objetivo de optimizar el flujo de aguas residuales y prevenir obstrucciones o fugas que puedan afectar la salud pública y el medio ambiente.

La rehabilitación de la infraestructura sanitaria no solo mejora el funcionamiento del sistema, sino que también prolonga su vida útil, evitando emergencias y costos mayores en el futuro.

MIAA agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante estas obras y reafirma su misión de trabajar de manera constante para ofrecer servicios de agua, alcantarillado y saneamiento confiables, para cuidar la salud y el bienestar de las familias del municipio capital.