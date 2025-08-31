Meghan Markle genera polémica con jugo verde

Londres.- El regreso de Meghan Markle a la pantalla de Netflix con la segunda temporada de su programa ha causado revuelo, pero no por su contenido, sino por un detalle inesperado: la prominente presencia de un jugo verde.

Lo que para los mexicanos es una bebida habitual, ha provocado desconcierto entre el público y la prensa británica, que ven en el vaso de la duquesa de Sussex un símbolo del controvertido “estilo de vida de Montecito”.

Y es que de acuerdo al portal Quien, medios ingleses han reportado la perplejidad de los espectadores, quienes esperaban entretenimiento en lugar de lo que describen como “filosofía de wellness”.

Sin embargo, para los seguidores de la ex actriz, esta bebida no es una novedad. Antes de unirse a la familia real, Meghan ya había compartido en su antiguo blog, The Tig, su hábito de consumir jugos matutinos a base de manzana, kale, espinaca, limón y jengibre, a los que considera un sustituto del café para afrontar largas jornadas de trabajo.

A pesar de la polémica, el jugo verde parece ser una parte innegable del estilo de vida de Meghan Markle, y ha vuelto a ocupar los titulares, demostrando una vez más que cualquier detalle relacionado con la duquesa puede generar conversación a nivel global.

Con información de Quien.