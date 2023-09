Medina: “El sexenio de AMLO nunca comenzó”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El actual gobierno federal que finalizará el siguiente año quedó anclado en el pasado y por ello reparte culpas sin afrontar la actual problemática que se vive en el país, manifestó la diputada panista Alma Hilda Medina Macías.

“Creo que nunca comenzó éste sexenio. Éste sexenio siempre se estuvo hablando del pasado y la justificación para su ineficacia fue el pasado. Hay muchas cosas donde dices cómo lo puedes defender, de que decían que en los pobres está la fuerza y por eso se dedicó a hacer más pobres”, indicó.

Medina Macías abundó que en los cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay pendientes en temas de seguridad, falta de medicinas y la carencia de respaldo a presidencias municipales; sin encontrar espacios que se pudieran rescatar en la gestión.

“Éste país se está cayendo a pedazos. No hay ni un solo tema en donde lo puedas defender. En los apoyos sociales, que es algo importante, aunque no estoy de acuerdo en que lo hagan con un clientelismo en los adultos mayores. Pero fuera de eso, no veo algún tema”, comentó la representante blanquiazul.

Medina ironizó que las condiciones de marginalidad aumentaron en este gobierno, “pues si dicen que en los pobres está su fuerza y por eso se dedicaron a que hubiera más pobres”.