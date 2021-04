Medidas sanitarias no se han relajado en templos: diócesis

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Celebraciones a puerta abierta en los templos católicos no representa que se hayan descuidado las medidas sanitarias por la pandemia, precisó Rogelio Pedroza González, vocero de la diócesis de Aguascalientes.

“No podemos decir que esto seguirá como antes o borrón y cuenta nueva, pues no hemos llegado a declarar que la pandemia ya no existe, seguimos en pandemia y de hecho se habla de una tercera ola, algunos dicen que apenas estamos en la segunda ola. Pero la cuestión es que no hemos salido de la pandemia”, apuntó.

Pedroza González consideró que la iglesia católica ha actuado de manera responsable desde el año pasado en cuestión de salud, donde las diócesis vienen respondiendo de acuerdo a las necesidades de su población respectiva.

“Los templos no están al cien por ciento, en los grupos de pastoral se tienen las previsiones necesarias a fin de que los fieles puedan acudir a la eucaristía y se tiene el cuidado de mantener la limpieza y los implementos como el gel antibacterial”, resaltó Pedroza.