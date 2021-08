Médicos de Aguascalientes dudan sobre seguridad del regreso a clases

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Representantes del gremio médico en Aguascalientes señalaron su preocupación sobre el regreso a clases de manera presencial, el cual inició este lunes, al señalar que algunas escuelas no podrán cumplir con los protocolos sanitarios necesarios para evitar el contagio de Covid-19 y que los menores podrían ser factores de transmisión del virus en la población.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Roberto Velasco Hirschberg, comentó en conferencia de prensa virtual que existen medidas que podrían evitar el surgimiento de casos positivos de Covid en las escuelas, como la ventilación de espacios, la reducción de aforos y el uso de cubrebocas, por ejemplo.

Sin embargo, señaló que no todas las escuelas, en especial las públicas, podrán contar con los recursos y las herramientas necesarias para poder implementar los filtros sanitarios necesarios en este ciclo escolar.

“Desafortunadamente, la mayoría de las escuelas públicas no van a implementar esto, ahí el posicionamiento sería no al regreso a clases por el altísimo riesgo; son dos polos, el que no va a poder instaurar las medidas y el porcentaje de alumnos que no haya contacto menos del metro y medio y todo lo demás, no deben o no pueden regresar”

Además, Juan Manuel Rubio, presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Aguascalientes, expuso que si bien el comportamiento del Covid-19 es menos agresivo en los más jóvenes, este sector de la población podría ser un portador y llevar el virus de las escuelas a sus hogares, lo que representa un riesgo mayor para las personas no vacunadas.

“Es cierto que la probabilidad de gravedad en niños y adolescentes es baja pero ellos están actuando o van a actuar como vectores y van a llevar la enfermedad a sus casas donde desgraciadamente mucha de la población no ha confiado en la vacuna y ya deberían estar vacunados”

Por su parte, el médico infectólogo Francisco Márquez, reiteró que las medidas preventivas deben ser tomadas en cuenta en todos los espacios y además, se debe priorizar la vacunación entre los grupos adolescentes.

“Es una realidad que necesitamos enfrentar, el regreso a clases presenciales es necesario pero señalamos que las medidas de precaución deben ser también tomadas en cuenta y esto es con los lineamientos internacionales de protección y de vacunación”

Los especialistas concluyeron que por el momento, es necesario que se promueva la seguridad de las vacunas desarrolladas contra el Covid-19 entre la población, a no minimizar los síntomas de cualquier enfermedad en personas jóvenes y a limitar las cadenas de transmisión si surgen casos positivos de coronavirus en las aulas.