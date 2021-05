Médico del IMSS en Aguascalientes que sobrevivió al Covid pide no bajar la guardia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El doctor Martín Galaviz de Anda, coordinador clínico del Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, luego de sobrevivir al COVID-19, llama a la población a no descuidar las medidas sanitarias para prevenir contagios, aun después de recibir una o ambas dosis de la vacuna.

El médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes logró recuperarse del estado de gravedad en el que se encontró luego de contagiarse del Virus SARS-CoV-2, por lo que comparte su experiencia para concientizar a otros sobre la importancia de extremar los cuidados.

“Esta enfermedad puede hacer que la vida penda de un hilo de un día para otro. Tengo que reconocer que me encontraba grave, que no podía seguir con atención en casa y el mismo día, mi hijo y yo fuimos hospitalizados. La impotencia de no poder ayudarlo y el temor de no volver a vernos fueron muy fuertes”.

Galaviz se refirió al personal de salud con gratitud por las labores que realizan para todos los pacientes en general, pero particularmente por la atención para él y su hijo, quienes fueron dados de alta por mejoría tras ocho y 12 días de hospitalización, respectivamente.

Hoy en día el doctor ya fue vacunado y subrayó que “el biológico me ha dado mucha tranquilidad porque me protege de reinfecciones; sin embargo; no es motivo para relajar las medidas sanitarias para la prevención de contagios”; por ello, invita a la población en general –vacunados o no-, a reforzar las medidas de sanidad, como la sana distancia, quedarse en casa, el uso correcto de cubrebocas tapando nariz y boca, lavado y desinfección frecuente de manos, o bien, uso alcohol gel al 70 por ciento.

De manera particular alertó a personas que, como él, tienen diagnósticos de obesidad, hipertensión arterial o diabetes a seguir los cuidados, dado que son las principales causas de complicaciones y muerte en caso de contagiarse.

“Salir del hospital fue como volver a nacer. Considero que la vida es un milagro y la salud el mayor regalo. Esta segunda oportunidad de vivir fortaleció mi compromiso con el trabajo y le dio mayor significado. Me volví más empático con el sufrimiento del prójimo y me siento más cercano a mis pacientes”.

El médico afirmó que el personal de salud se mantiene en la lucha contra el coronavirus y exhortó a la población a sumarse a la emergencia sanitaria, evitando factores de riesgo para complicaciones, con una alimentación saludable y la práctica regular de ejercicio.