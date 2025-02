Mediante exitosa operación, salva pierna a joven de 28 años en IMSS Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- “Cuando me dijeron que tenía un tumor en la rodilla me asusté mucho y pensé lo peor: cáncer, pero afortunadamente los estudios demostraron que no y, gracias al Seguro Social, tuve acceso a médicos, insumos, tecnología y tratamientos de alta especialidad como el injerto de hueso con el que logré conservar la pierna. Gracias a todo el esfuerzo del personal del IMSS, hoy puedo hacer mi vida con toda normalidad y estoy muy agradecida”.

Así se expresó Ana Cristina “N”, de 28 años, quien en diciembre pasado fue dada de alta por el servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, donde su atención estuvo a cargo de la doctora Teresa González Miranda, quien explicó:

“El caso de Cristi es excepcional ya que el tumor de células gigantes se presenta aproximadamente en el cinco por ciento de todos los tumores óseos primarios. Ella fue diagnosticada con tumor en el fémur distal derecho y debido a la agresividad del mismo, la probabilidad de perder la pierna era muy alta”.

González Miranda detalló que el equipo multidisciplinario de salud retiró el tumor y colocó un espaciador de cemento, no obstante, durante las consultas de control de los siguientes meses se detectó la reaparición de actividad tumoral en la rodilla.

Por esta razón se llevó a cabo una segunda intervención quirúrgica en la que se retiró el tumor y, en esta ocasión, con placa y tornillos se colocó un injerto congelado de hueso cadavérico para reemplazar el dañado y, sobre todo, evitar que la articulación quedara fija y sin movimiento.

Tras lo anterior, la doctora González agregó: “Cristi ha evolucionado satisfactoriamente. Actualmente se encuentra libre de enfermedad oncológica, ya se encuentra en rehabilitación física y la función alcanzada en la rodilla derecha le ha permitido incorporarse a sus actividades como maestra de preescolar”.

Cabe señalar que el injerto congelado de hueso se obtuvo a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) mediante los procedimientos normados llevados a cabo por esta representación.