Media gobierno de Aguascalientes aplicación de vacunas a médicos privados olvidados por la 4T

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador panista, Martín Orozco Sandoval afirmó que tiene más de un mes mediando ante la federación para que médicos del sector salud privado sean vacunados contra el Covid, sin ser escuchados.

“Desde hace una semana nos pudieron un padrón, mismo que ya lo tenemos y se los enviaremos, pero créame que los mayores defensores de los médicos privados somos el estado, sin embargo no está en nosotros”, abundó.

Orozco Sandoval, relató que el propio titular de salud Miguel Ángel Piza Jiménez se ha fajado en la federación en donde cada que tiene oportunidad les recuerda del tema y se los pone sobre la mesa, sin embargo subrayó que el número de biológicos y los sectores a los que se les aplica son desiciones de la federación.

Al final, cuestionado sobre la efectividad de la vacuna Sinovac de origen chino que se aplicó en una parte de adultos mayores en la capital del estado y misma que se ha dicho que es de las que muestran menos efectividad, puntualizó que mientras no se ponga en riesgo la vida de ningún ciudadano y sea la única que se tenga se va a seguir aplicando, hasta en tanto la Secretaría de Salud no disponga otra cosa.