Medallista panamericana da positivo a coronavirus

Redacción

Ciudad de México.-Ni el mundo del deporte se salva de caer en las garras del coronavirus.

La exatleta mexicana, Vanessa Zambotti, informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo en coronavirus, (Covid-19), luego de realizarse la prueba en un laboratorio privado.

De acuerdo a la deportista, no tiene síntomas graves y se encuentra en compañía de su familia. Además puntualizó que ha intentado comunicarse con el gobierno sin éxito.

“Di positivo al COVID-19 , me siento bien, estoy tranquila y en casa; sin mayores síntomas nada más que fiebre y malestar. Tengo el apoyo de gente cercana a mi vida tanto familiar como laboral, amigas y amigos. Traté de hacer la cuarentena desde hace 3 semanas”, escribió Zambotti.

“Me hice el examen en un laboratorio privado he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso pero no he tenido éxito ya que en la línea COVID solo es para registrar casos nuevos”, añadió la deportista.

La medallista panamericana y centroamericana puntualizó que desde hace tres semanas se ha mantenido en Cuarentena siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud a nivel nacional.

Con información de Futbol Total