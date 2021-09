Medallista olímpica denuncia a gobierno de Baja California por darle cheque sin fondos

Redacción

La ganadora de una medalla de bronce en halterofilia en la categoría de 76 kilos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Aremi Fuentes Zavala, denunció que el cheque que le entregó el gobierno de Baja California no tenía fondos.

Tal cheque le fue entregado por parte del gobernador Jaime Bonilla Valdez a modo de premio económico, que constaba de 50 mil pesos y que no ha podido cobrar por la inexistencia de fondos.

“A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”, dijo Aremi Fuentes.

Agregó que otros atletas han recibido mayores bonificaciones por sus competencias en Tokio 2020 que rondan los 150 mil pesos, mientras que ella apenas gana 3 mil pesos mensuales y no puede cobrar su premio.

El caso de Aremi no es el primero que destaca por este tipo de problemas. La representante de la gimnasta Alexa Moreno, Frida Martínez, denunció que la deportista había pagado casi un millón de pesos de su bolsa por toda su preparación para Tokio 2020.

Con información de Expansión