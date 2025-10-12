“Me tomaba 19 pastillas al día”, revela la Chilindrina

“Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué, ni para qué”, reconoció la actriz María Antonieta de las Nieves, en una entrevista para el canal de Youtube de Matilde Obregón.

La intérprete, reconocida a nivel mundial por el personaje de la Chilindrina se refiriò a un problema de salud ocurrido en 2005, mientras se encontraba en Perú, y que le llevó a ser hospitalizada algunos días; pero hubo una mala comunicación entre personal para su medicación.

“(Me las recetó) el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud. Me puse tan grave que no recuerdo, gracias a Dios, porque cuando yo tengo conciencia de eso, de una semana para acá. Cuando me vi fue: esa anciana soy yo”, dijo.

En tanto, Verónica, hija de la actriz, declaró que hubo aspectos de negligencia en el país sudamericano. “Desde la primera entrevista que le hicieron en Perú yo dije: no es posible que la saquen así porque se veía mal. La asistente nos decía que le faltaba hidratación, que ya la había visto un neurólogo, nos confiamos”.

Durante su recuperación, de las Nievas dijo que fue complicado debido a su deterioro físico. “Cuando me vi dije: eso es un cadáver, fue muy difícil. Ahorita me veo y digo: soy otra. Mi bendita familia”.