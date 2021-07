“Me Sumo”: Surge iniciativa para trasladar a niños que se gradúen y no tengan vehículos para llevarlos en desfile a recoger papeles

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Particulares y clubs de vehículos como WindBooster, se están ofreciendo de manera voluntaria para trasladar en sus unidades a niños y niñas de Aguascalientes que por sus condiciones no tengan automóvil y que su graduación sea en desfile por efectos de la pandemia del covid, para llevarlos a recoger sus respectivos papeles.

Bajo el lema Me Sumo y la premisa de que nadie merece sentirse menos, se comienza a vitalizar la iniciativa, principalmente encaminada hacia los que menos tienen.

Clubes de automovilistas locales dejan a disposición teléfonos para personas que requieran del traslado de buena voluntad a los planteles educativos.

Inclusive ya comienzan a relatarse algunas de las historias de graduación que se están dando y en donde personas de buena voluntad han intervenido.

Texto Íntegro:

HISTORIAS DE GRADUACIÓN😢😍

Nerviosa madre de familia se tronaba los dedos porque llegó sin auto a la graduación de su hija… hasta que internet hizo lo suyo 😍

“Hoy llegó una señora con su hija Sofia al punto de reunión donde se había acordado para la caravana de la escuela miraba a la señora que iba y venía a lo largo de la fila de carros y no me quede con las ganas de preguntarle que si tenía carro al cual respondió que no … que iba a esperar para ver cómo le hacía si no se iría caminando la verdad se agüita uno por las cuestiones de que no todos los padres de familia pueden festejar esta nueva manera de graduarse 😔😔 inmediatamente publiqué y rápidamente contestaron muchas personas pero algunas circunstancias no podían apoyar por qué algunos se encontraban trabajando pero de todos hubo uno que levantó su mano y dijo llegó en 5 min al cual le agradezco infinitamente su gesto de solidaridad al responder al llamado de ayuda inmediata sin dudarlo de todo corazón muchísimas gracias doctor Jorge Collazo y lo felicito me quito el sombrero por que se que usted es una persona chingona mis respetos y admiración no todos los héroes 🦸‍♂️ usan capa 👏👏👏👏👏 dios lo siga bendiciendo y el gesto último que hizo de verdad que me sacaron las lagrimas 🙏🙏🙏”