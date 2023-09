“Me sigue doliendo mucho”, dice Maribel Guardia sobre Julian Figueroa

Redacción

Maribel Guardia continúa viviendo un duelo tras el fallecimiento de su único hijo Julián Figueroa, quien perdió la vida a los 27 años de manera inesperada el pasado 9 de abril, por lo que a cinco meses de su lamentable muerte, la actriz dedicó un emotivo mensaje y junto a una fotografía del joven.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la Maribel escribió unas cortas pero conmovedoras palabras a su hijo, fruto del amor que tuvo con el cantante Joan Sebastian en el año 1995. La bailarina se mostró afectada y le pidió al también cantante fallecido que le enseñe a vivir sin él.

Julián Figueroa era el único hijo de Maribel | Foto: Instagram @maribelguardia

¿Cuáles fueron las palabras de Maribel Guardia a su hijo Julián Figueroa?

La cantante ha utilizado sus redes sociales para compartir con su público el sentir que le ha dejado la muerte de su hijo y hoy, a un mes de que se cumpla medio año de su partida no podía ser la excepción. Rápidamente los comentarios de amigos cercanos del medio no se hicieron esperar para mostrarle su solidaridad.

“Hijo amado, cinco meses y sigue doliendo mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti”, escribió junto a un emoji con lagrimas, corazones rotos y un par de manos en símbolo de oración.

Mostró su sentir a 5 meses de su partida | Foto: Instagram @maribelguardia

La primera en responder fue la cantante Ana Barbara, quien le extendió un abrazo fraterno y además le hizo saber que también extraña mucho a su hijo, quien también se hizo presente fue la conductora Andrea Legarreta que también le envió abrazos, paz y consuelo. En los comentarios se hicieron presentes Itatí Cantoral, Aracely Arámbula, Cynthia Urias, África Zavala y Sheyla.

Esposa de Julián Figueroa también lo recuerda a 5 meses de su trágica muerte

Los últimos seis años de su vida, el hijo de Joan Sebastian sostuvo una relación con Imelda Tuñón, con quien además tuvo un hijo. Cabe destacar que la joven tuvo una experiencia muy dolorosa al encontrar el cuerpo de Julián sin signos vitales horas después de que muriera en una habitación de la casa que compartían.

Después de su muerte, Imelda se ha visto muy afectada por lo que al igual que su suegra, ha compartido algunos amorosos mensajes para el joven cantante. Hoy en su conmemoración mensual, aseguró que lo extraña y que a pesar de que ya ha pasado tiempo es muy difícil vivir sin él. Por lo que lamenta no poder hablarle, verlo ni tocarlo.

Imelda dejó claro que lo extraña más que nunca a pesar de que ya pasaron 5 meses | Foto: Instagram @imetunon

“Extraño tanto estas tonterías, uno pensaría que con el pasar del tiempo se vuelve más fácil pero no es así. Cada broma que ya no puedo hacerle, cada serie que le encantaría y ya no podemos ver juntos, cada cosa que me gustaría contarle, cosas que nos preguntábamos, que ahora sé y no puedo decirle, logros en mi carrera que ya no le puedo compartir y saber que no podré volver a verlo, tocarlo o hablarle se siente horrible. Te amo de aquí al cielo”, escribió el la publicación posteada en su perfil de Instagram.

¿De qué murió Julián Figueroa?

Su madre, Maribel Guardia, quien dio a conocer a la prensa la causa de fallecimiento de su hijo, explicó que el cantante sufrió un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, situación que al parecer le causó una muerte casi inmediata, por lo que al encontrarlo, los médicos ya no pudieron hacer nada.

El joven no presentaba rastros de violencia | Foto: Instagram @maribelguardia

“Estimados amigos. Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, fue el comunicado que emitió después de que se comenzó a especular sobre la noticia.

Con información del Heraldo de México