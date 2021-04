“Me sembraron” denuncia de menor por abuso sexual: Saúl Huerta

Redacción

Ciudad de México.-Se defiende de acusaciones diputado de Morena involucrado en escándalos sexuales.

Benjamín Saúl Huerta, diputado de Morena, afirmó este jueves que las denuncias en su contra por abuso sexual de un menor de edad fueron “sembradas”, y aseguró que no existe un elemento que lo incrimine por este delito.

“Ya que me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace aparecer como culpable (…) no hubo abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos no hubo fuerza ni violencia. Nadie ha ido a las investigaciones donde no existe un sólo elemento que me incrimine. Sin embargo dónde está la presunción de inocencia, ya hubo un linchamiento mediático”, dijo el legislador en entrevista para el noticiario de Ciro Gómez Leyva.

Saúl Huerta declaró que la denuncia fue orquestada desde “la mafia del poder en contra del partido y de la cuarta transformación”.

Además, aseguró que el testimonio del joven que lo señaló por abuso sexual, así como el de su familia, tenía inconsistencias. Afirmó, por ejemplo, que nadie que sea víctima de algún delito “está pendiente al reloj”, referente al relato del menor en donde relata la cronología de su denuncia.

“El joven viene de una familia que miente, que extorsiona. El tío es un expolicía que no tiene buena fama como servidor público, como policía, y que se prestaron a esto para ser la carnada que me pusieron para que los enemigos del poder estén lucrando con esto”, aseguró Saúl Huerta.

Por otro lado, se dijo confiado en que las instituciones cumplirán con el deslinde de responsabilidades. “Tengo la conciencia tranquila”, declaró.

Ayer, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados abrió el proceso de desafuero contra Saúl Huerta, quien ya se encuentra acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra menores de edad.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, dijo que se le notificará al diputado federal sobre la decisión, quien contará con un plazo de siete días para comparecer presencialmente o por escrito.

Con información de Latinus