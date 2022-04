Me presento como orgullosa madre, esposa y maestra: Nora Ruvalcaba

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La candidata a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba arrancó su campaña rumbo a la gubernatura del estado en la Plaza de la Patria ante unos cinco mil asistentes.

Ahí acompañada del líder nacional de su partido, Mario Delgado y la del gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum así como del gobernador de Zacatecas, David Monreal, se comprometió a no tener un gobierno de moches ni corrupción.

Asimismo señaló que la lucha contra la desigualdad debe ser desde la colectividad. No mentir, no robar, no traicionar, no fallarle a quienes confían en ti.

Las aguascalentenses y los aguascalentenses somos gente honesta, trabajadora, amorosa y solidaria, merecemos esa esperanza, pero más que eso, merecemos lo que vendrá con ella: el cambio, el desarrollo, la transformación, ¡y lo merecemos bien mucho!

Yo quiero honrar esa esperanza, y caminar con el pueblo para que la Cuarta Transformación sea una realidad en el estado que amo.

El primero, atención de excelencia a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, orientada a una formación integral, respetando su diversidad y desde sus contextos. Solo así se logrará un desarrollo integral y libre para las personas, para que lleguen a la adultez con las herramientas necesarias para construir un mejor futuro.

El segundo compromiso es un Sistema Estatal de Formación Continua y Desarrollo Profesional para integrar trayectos formativos flexibles, contextualizados, progresivos y con reconocimiento. Tenemos docentes muy competentes y con una ética profesional inquebrantable, hay que aprovechar sus capacidades y trabajar de la mano para conseguirlo.

El tercero es la generación de ambientes agradables para aprender y enseñar. Las estudiantes y los estudiantes necesitan espacios dignos que permitan que el aprendizaje sea su única preocupación.

Y por último, la escuela como espacio para el Desarrollo y la Justicia Social. Necesitamos que la niñez y las juventudes sean capaces de desarrollar una conciencia crítica, con un sentido social en beneficio de su entorno.