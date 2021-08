Me presentaré a declarar si también lo hacen los hermanos López Obrador: Anaya

Redacción

Ciudad de México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya retó al presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que está dispuesto a declarar ante los Juzgados del Reclusorio Norte siempre y cuando también lo hagan sus hermanos Pío y Martín López Obrador.

“Vamos a ver qué te parece lo siguiente: Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, que nos den el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas”, dice en un video publicado en sus redes sociales.

Anaya recordó los casos en donde los hermanos del mandatario mexicano aparecen recibiendo diversas cantidades de dinero y además, señaló que las acusaciones en su contra son invento de López Obrador en la boca de Emilio Losoya.

El panista también retó al presidente a proyectar su video en la conferencia de prensa de este miércoles, la cual se llevó a cabo en Xalapa, Veracruz.

Anaya es “chueco e hipócrita”, señala AMLO

Por su parte, López Obrador calificó a Anaya como “chueco, hipócrita” porque sabe lo que hizo pero que de manera mañosa trata de echar a otro lado su responsabilidad en busca de protección.

“Nada más que le quede muy claro; lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos”

“Entonces, él lo sabe, de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección, es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar ‘al ladrón, al ladrón, al ladrón’; que asuma su responsabilidad”, comentó ante la prensa.

Añadió que existe la autoridad competente que lleve a cabo los procedimientos correspondientes en contra de sus hermanos y que él no tiene que ver con el trabajo de la Fiscalía.

Con información de Proceso