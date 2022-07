“Me ha ido mal económicamente”: Coach Castillo

Redacción

El analista de futbol americano de Azteca Deportes, Joaquín “Coach” Castillo, confesó que algunas decisiones de la televisora han afectado su bolsillo.

En entrevista con Antonio de Valdés, recordó que desde que TV Azteca quitó los partidos de la NFL, tuvo muchos cambios en lo económico y en lo sentimental.

“De repente te dicen ‘Ya no hay NFL para transmitir’ y me partieron el alma porque hasta económicamente me ha ido mal porque ya no tengo la NFL”, dijo Joaquín.

Dijo que desconocía las razones por las que los mandos de la televisora decidieron quitar la NFL para pasar películas, ya que el deporte era más rentable.

“No se me hace bueno lo de TV Azteca porque, aunque tenemos el Super Bowl, la gente te cobra factura. Si no le das seguimiento a la temporada y tú los mantienes al tanto, no te van a seguir ni en el Super Bowl y eso lo estamos pagando”

A consecuencia de esto, Castillo reiteró que ya no tiene ingresos económicos.

