Me gustaría estar a cargo de la Policía Estatal: Martínez Romo

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM), Antonio Martínez Romo, reconoció que sí le gustaría ser parte del próximo gabinete estatal, que será encabezado por Teresa Jiménez Esquivel, desde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

En entrevista con los medios, el funcionario de la capital indicó que no ha tenido acercamientos con el equipo de transición de la gobernadora electa, por lo que sigue enfocado en cumplir con la labor que le fue encomendada desde el Ayuntamiento.

“Ya creo que será en su momento, la gobernadora electa quien determine quién puede ser el perfil para llegar allá. Si un servidor llega a ser nombrado, pues sigo trabajando, es algo que cualquier policía de carrera quiere que siempre sea considerado, pero bueno, yo estoy disciplinado y atendiendo la instrucción que tengo para estar apoyando al municipio de Aguascalientes”

– ¿Aceptaría en caso de que le hicieran la invitación?

– Como profesional de la seguridad claro que sí me gustaría, pero bueno, también tengo mandos a los cual disciplinarme y conforme se den indicaciones yo las seguiré acatando, si se me indica que tengo que incorporarme para seguir trabajando en ese sentido lo haré”

El secretario señaló que sus años de servicio dentro del área de seguridad pública le brindan el perfil necesario para estar dentro de la corporación estatal y además, consideró que existen varias áreas de oportunidad que se pueden mejorar en la entidad.

Martínez Romo ha sido titular de la SSPM desde las administraciones de Tere Jiménez como alcaldesa de la capital, es decir, desde 2017.