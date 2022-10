“Me di cuenta que era prieto cuando llegué al cine”: Tenoch Huerta

Redacción

Este 2022 ha sido relevante en la vida de Tenoch Huerta. Primero, por destaparse como protagonista de la nueva película de Marvel Black Panther: Wakanda Forever con el papel de Namor y, ahora, por presentar su libro Orgullo Prieto, editado por Penguin Random House.

Sobre este último punto, el actor hace un ejercicio de reflexión acerca del racismo silenciado en México. Se refiere a un sistema que empapa todo de pequeños actos de racismo que pasan inadvertidos, pero también habla de su experiencia personal en el mundo del cine.

El actor consideró que en México, el racismo es invisible “porque a diferencia del estadounidense, que segrega, el de nuestro país es integracionista y es ahí donde se esconde porque todos en apariencia y en discurso somos lo mismo: todos somos mestizos”.

Tenoch Huerta recordó que su primer gran papel en cine se lo dio Gael García Bernal con su ópera prima Déficit (2007), en ella interpretaba a un jardinero. De ahí le siguieron más de 60 producciones en Estados Unidos, México y España.

Sin embargo, dice, “siempre me daban papeles de pobre, ignorante y violento”. Hoy es distinto porque interpreta a un estelar en la nueva superproducción de Marvel Black Panther: Wakanda Forever.

“La primera vez que fui consciente de que yo era prieto es cuando llegué al cine nacional, ahí me di cuenta de que no somos iguales, vamos, ni siquiera comemos lo mismo. Yo llegaba a la mesa donde estaban los actores, productores y directores y ahí no había tortillas y ahí no había salsas picantes, pero te vas a la mesa del staff y hay un chingo de tortillas y hay chilitos toreados. Parece una cosa ridícula y tonta”, comentó.

El actor aseguró que el veinte le cayó precisamente en una de las fiestas privadas del festival de Cannes, en un glamurosísimo restaurante del Mediterráneo. “Sonó una cumbia en ese bar mamalón y dije ‘A huevo, de Ecatepec pal mundo’. Ahí me empecé a reconsiderar, a entender que lo que yo era no tenía nada de malo, no tenía nada de qué avergonzarme, sino que había mucho de qué enorgullecerse. Pensé así está bien, abrázalo y cuídalo y ámalo, güey. Yo no vuelvo en la vida a traicionarme, no vuelvo a negar de dónde vengo y si lo vuelvo a hacer, pues tengo ahora un montón de gente a mi alrededor que me da de zapes”, concluyó.

Con información de Quién