Me decepciona actitud de Sergio Mayer; dice Poncho de Nigris

Redacción

El pasado viernes 4 de agosto Sergio Mayer y Poncho de Nigris protagonizaron una fuerte discusión en La casa de los famosos en México. Muchos creen que esto podría ser el fin del team Infierno.

Otros usuarios de las redes sociales aseguraron que el pleito entre los líderes del infierno solo fue puro show para generar más rating.

Recordemos que Mayer hizo un fuerte reclamo a De Nigris, a quien acusó de haberlo vuelto a traicionar como hace 20 años, como lo hizo al supuestamente robarle el show de Solo para mujeres, pero ahora en La casa de los famosos México.

Sergio Mayer y Poncho de Nigris admitieron que era divertido conocer la personalidad de cada habitante de la casa / Twitter: @tutiasandra

Sergio confesó que su molestia era que Poncho tomó ventaja al dejar fuera de la última nominación a Sergio, pues según el actor, lo hizo con intención mostrarse más fuerte con el público y no por buena onda.

Tras el conflicto, Sergio Mayer y Poncho de Nigris se reunieron para arreglar sus diferencias y ahí mostraron que todo fue un pleito pasajero debido a la tensión de las últimas semanas dentro del reality show. Sin embargo, el esposo de Marcela Mistral reflexionó sobre la pelea mientras realizaba sus maletas y lo calificó como una correntada que, siendo amigos lo quisiera dejar mal parado ante sus compañeros y el público.

“El sintió celos de mí porque sintió que el equipo estaba siguiéndome más a mí o que estaba encajando más conmigo y que él estaba quedando fuera. Le está ganando la mente, se empieza a sentir derrotado”, dijo Poncho.

El regiomontano también confesó sentir muy decepcionado todo lo que lo acusó Mayer: “Estoy decepcionado porque no me lo esperaba, le llegué a comentar, le dije ’sácalo después de que me salve el domingo’ y nos expuso, no tenía necesidad, él ya estaba en la final”.

Poncho también se dijo confiado, ya que sabe cómo reaccionar en esta situación: “Yo tengo repelente a los corrientes, a las sabandijas, sanguijuelas, a toda esa gente que quiere hacer daño y lo repelo. Ya nada va a volver a hacer igual con él, porque me la aplicó dos días antes del día de expulsión”.

Agregó: “Espero que hayan entendido la pelea, no sé quién ganó, yo creo que en una pelea nadie gana, solo quiero que vean que a dos días de poder salir de la casa a uno del team infierno lo quiso aplastar, fue a mí”.

Con información de TvNotas