Me da pena el PRI en Aguascalientes: Rodríguez

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Citlalli Rodríguez González regidora capitalina bajo las siglas del tricolor, dos veces exdiputada local, además de exdirigente del CDM del PRI de esta capital reconoció que actualmente su partido es una pena.

En charla con El Clarinete la edil señaló que la situación que vive actualmente se vive en el Partido Revolucionario Institucional “no va con los principios del partido, sí los militantes los conocen los deben aplicar”, dijo.

“Quiero pensar que como no hay cabeza, es decir no tenemos presidente de la República, no tenemos gobernador del estado, no tenemos alcalde de la capital, entonces cada quien jala para su lado, en los cabildo y en el Congreso del estado, no hay congruencia con el ser oposición”, tronó.

Sin decir nombres Rodríguez González quien es de cuna priista y aún más está casada con Roberto Padilla Márquez un viejo lobo de mar que ha pasado por las duras y maduras en ese partido y no se baja del barco señaló:

“No sabemos ser oposición, aquí en el cabildo mi compañero (Tagosam Salazar) en la mayoría de las ocasiones aprueba todo sin chistar a la alcaldesa (la panista, Teresa Jiménez Esquivel) y en el Congreso mis compañeros de partido también aprueban todo y hasta parece sospechoso porque no cuestionan ni debaten las iniciativas del PAN”.

“Me da pena mi partido, porque cada quien es libre y no hay apego a los estatutos, parece que no conocen la historia y falta ponernos de acuerdo como militantes y como representantes populares de ir en un solo bloque, no tenemos una cabeza que nos lidere”.

Más adelante propuso una renovación de los estatutos.

Finalmente señaló que ahora con la contingencia provocada por el Coronavirus es difícil sostener reuniones para llegar acuerdos al interior del partido “para poder retomar lo que por muchos años fuimos, un partido que sirve a la ciudadanía y que sentó las bases sociales y políticas, además de crear instituciones de este país”.