MC ve con buenos ojos a Toño Martín del Campo. No es conservador: Alvarez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags. – Jorge Álvarez Máynez, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, garantizó el triunfo para el partido naranja en las elecciones del siguiente año en Aguascalientes.

“Vamos a ganar la gubernatura en 2022, sin duda”, declaró en entrevista con elclarinete.com.mx, durante una breve visita por la ciudad.

– ¿Con qué candidato?

– Con que se tome la decisión, pero sí estamos construyendo ese escenario.

En torno a las versiones acerca de que el senador Antonio Martín del Campo, actualmente representante del Partido Acción Nacional en la Cámara Alta, pudiera ser el abanderado de MC para el 2022, Álvarez Maynez aseguró que sería bienvenido.

“Es un gran amigo el senador Toño Martín del Campo, las encuestas lo posicionan en una condición de competencia y por supuesto que tiene una valoración buena, no solamente nuestra; sino de la sociedad de Aguascalientes”, reiteró.

– ¿No es Martín del Campo un perfil más conservador a diferencia de los postulados más liberales de MC?

– No, en realidad no. Yo he platicado de muchos temas con él y la verdad es que no.

– ¿No es conservador Martín del Campo?

– No en lo fundamental.

Jorge Álvarez el hombre mas cercano al eterno líder nacional del partido naranja, Dante Delgado, estuvo en Aguascalientes, donde acudió a la toma de protesta de la nueva Legislatura y donde el partido naranja cuenta con una representante.