Mayoría de escuelas siguen en condiciones no aptas para regreso a clases en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Mediante redes sociales del magisterio, docentes señalan que a unas semanas del regreso a clases presenciales no todos los planteles están en condiciones para un retorno seguro como se plantea.

Revelan que las autoridades del Instituto de Educación de Aguascalientes presumen de visitas de supervisión a los planteles educativos, sin embargo solo se está haciendo con las pocas que ya se les dio su respectivo mantenimiento.

Desde el anonimato para evitar represalias, los mentores señalan se quejan

Texto Íntegro

“Hola buen día ojalá y me ayudes a compartir este comentario”:

Porque siempre los maestros tenemos que salir al frente en todo? Si bien nuestras autoridades se vienen parando el cuello con su “Regreso a clases seguro” según eso visitando las escuelas del interior del estado, los invitamos a que las visiten todas, ya que solo están visitando lo mejorcito de cada municipio (claro con su garra de tigre, por no decir manita de gato) deberían de pasar para que realmente vean el problema de muchas escuelas…

Fotografía de Archivo