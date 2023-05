Mayoría de empresas de mujeres sin posibilidad de pago de utilidades 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La presidenta de Mujeres Mexicanas Empresarias (MEMAC), Erika Muñoz Vidrio, estimó que alrededor de un 60% de sus empresas no están en condiciones de entregar utilidades a sus trabajadores.

Mencionó que en su mayoría las empresas de mujeres se tratan de servicios que fue de los sectores más golpeados desde la pandemia por el covid y que no se han podido sobreponer al 100%.

“Seguimos con números rojos en muchos caso y otras empresas más que si bien tienen números negros pero salen muy justas, entonces tampoco habría las grandes utilidades”, dijo.

La empresaria mencionó que si bien la inflación ha cedido un poco en este año, no ha sido suficiente para ayudar a sobreponerse de las afectaciones que dejó la crisis por el covid en la economía.