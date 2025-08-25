17.9 C
Aguascalientes
25 agosto, 2025
Tendencias

Filtran supuestos audios de Nodal coqueteando con una fan

Choque frontal deja 7 lesionados en Asientos

Municipio de Aguascalientes entrega premios al mérito deportivo 2025

Borregos Racing del TecAguascalientes representará a México en el Eco-Marathon…

Gastos de regreso a clases llega a más de 10…

Lloverá en Aguascalientes toda la semana: Conagua

Por miedo a redadas, paisanos disminuyen envío de remesas 

Confirma EU primer caso de enfermedad del gusano barrenador en…

Tere Jiménez entrega más de 372 milo apoyos escolares en…

Cuestiona PRD cifras del INEGI en torno a disminución de…

Mayo volcó su coche en Avenida Convención

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo con el informe de los hechos, alrededor de las 05:20 horas de este lunes un vehículo tipo Sedán de la marca Nissan en color gris se desplazaba sobre Av. Convención de 1914 en sentido de oriente a poniente.

Debido a las condiciones de lluvia en el pavimento y al exceso de velocidad, su conductor de nombre Mayo perdió el control de la dirección hacia su derecha, impactándose contra el muro de contención.

Posteriormente salió proyectado hacia un costado, volcándose y deslizándose aproximadamente 20 metros sobre su toldo, quedando con los neumáticos hacia arriba en el puente a desnivel de la calle 28 de Agosto, en la colonia Gremial.

Ante el accidente se trasladaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos, quienes después de valorar al conductor participante descartaron su traslado de emergencia, ya que solo se registraron daños materiales.