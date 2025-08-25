Mayo volcó su coche en Avenida Convención

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo con el informe de los hechos, alrededor de las 05:20 horas de este lunes un vehículo tipo Sedán de la marca Nissan en color gris se desplazaba sobre Av. Convención de 1914 en sentido de oriente a poniente.

Debido a las condiciones de lluvia en el pavimento y al exceso de velocidad, su conductor de nombre Mayo perdió el control de la dirección hacia su derecha, impactándose contra el muro de contención.

Posteriormente salió proyectado hacia un costado, volcándose y deslizándose aproximadamente 20 metros sobre su toldo, quedando con los neumáticos hacia arriba en el puente a desnivel de la calle 28 de Agosto, en la colonia Gremial.

Ante el accidente se trasladaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos, quienes después de valorar al conductor participante descartaron su traslado de emergencia, ya que solo se registraron daños materiales.